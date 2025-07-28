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28 июля 2025 в 15:04

В Госдуме оценили идею продавать долги за ЖКУ коллекторам

Депутат Разворотнева: Госдума не разрешит продавать долги за ЖКУ коллекторам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума не разрешит управляющим компаниям переуступать долги граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам, заявила «Ридусу» депутат ГД Светлана Разворотнева. При этом, по ее мнению, решать проблемы с долгами людей необходимо, но другими способами.

Такое решение принято не будет. Госдума сравнительно недавно запретила передавать коллекторам долги за ЖКУ. Это важный политический шаг. Нижняя палата парламента будет выглядеть несколько странно, если раз в два года станет принимать принципиально противоположные решения, — отметила Разворотнева.

Вместе с тем она подчеркнула, что суммарная задолженность населения за ЖКУ растет с каждым годом. У управляющих организаций зачастую нет ресурсов и людей для взыскания долгов. Парламентарий предложила использовать дополнительные рычаги воздействия на неплательщиков.

Ранее сообщалось, что управляющие компании хотят передавать задолженности россиян за ЖКУ третьим лицам. Соответствующие поправки могут внести в Жилищный кодекс России. Речь идет в том числе о продаже долгов коллекторам.

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