В РАН озвучили, когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури

На Земле 2 сентября ожидаются магнитные бури средней и высокой интенсивности, вызванные мощным выбросом солнечной плазмы, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Явление связано с серией вспышек на Солнце, произошедших в последние дни.

По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2,5 часа назад <...>. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2–G4, — указали исследователи.

Особую опасность представляют возможные повторные выбросы. Текущая ситуация напоминает майские события 2024 года, когда серия последовательных выбросов средней мощности привела к сильнейшим за 20 лет магнитным бурям.

Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности и предупреждают о возможном ухудшении геомагнитной обстановки. Рекомендуется метеочувствительным людям следить за своим самочувствием.

Ранее сообщалось, что в активной области 4197 на Солнце зафиксирован значительный скачок энерговыделения, сопровождающийся серией вспышек умеренной мощности. Явление наблюдается в течение этой ночи.