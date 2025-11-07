Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 08:28

Новая магнитная буря началась на Земле

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Земле снова началась магнитная буря, сообщил ТАСС Институт прикладной геофизики. Ее мощность составляет G1, то есть она считается слабой по шкале мониторинга.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что мощная магнитная буря ожидается 7 ноября 2025 года. Она связала это с корональными выбросами массы на Солнце, которые стремительно двигаются в сторону Земли.

В свою очередь руководитель клуба астрономов-любителей им. Феликса Зигеля Евгений Вереин отметил, что самая сильная геомагнитная буря 2025 года, способная стать мощнейшей за последние несколько лет, может спровоцировать северное сияние даже в южных регионах России. По его словам, в последние дни Солнце проявляет вспышечную активность, которой давно не было.

До этого терапевт Андрей Кондрахин заявил, что магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

Россия
ученые
магнитные бури
Земля
солнце
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Сырский достал 5 млн рублей на лечение отца в России
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.