Новая магнитная буря началась на Земле

На Земле снова началась магнитная буря, сообщил ТАСС Институт прикладной геофизики. Ее мощность составляет G1, то есть она считается слабой по шкале мониторинга.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что мощная магнитная буря ожидается 7 ноября 2025 года. Она связала это с корональными выбросами массы на Солнце, которые стремительно двигаются в сторону Земли.

В свою очередь руководитель клуба астрономов-любителей им. Феликса Зигеля Евгений Вереин отметил, что самая сильная геомагнитная буря 2025 года, способная стать мощнейшей за последние несколько лет, может спровоцировать северное сияние даже в южных регионах России. По его словам, в последние дни Солнце проявляет вспышечную активность, которой давно не было.

До этого терапевт Андрей Кондрахин заявил, что магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.