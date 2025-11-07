В Калининграде заявили о попытках стран Балтии конвоировать российские суда

Страны Балтии пытались организовать сопровождение российских гражданских судов, следующих из Усть-Луги в Калининград, сообщил ТАСС депутат калининградского парламента Евгений Мишин. По его словам, этим планам помешало присутствие кораблей Балтийского флота, обеспечивающих безопасность маршрута.

В свое время был выпад в сторону тех судов, которые осуществляют морские перевозки между Усть-Лугой и Калининградом. Это очень важная для нас артерия. <…> Но и здесь я говорю о том, что им опять что-то не нравится. Они говорили о прилежащей морской зоне. Они хотели ее расширить, они хотели под конвой брать наши гражданские суда, — сказал парламентарий.

Калининградская область отделена от основной территории России границами стран Европейского союза. Из-за санкций ЕС часть грузов теперь доставляется морем — российские власти увеличили количество паромов, следующих из Усть-Луги в Калининград, чтобы избежать дефицита в регионе. По этим маршрутам перевозятся продукты питания, строительные материалы, топливо и сельскохозяйственная техника.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По его словам, идет активная милитаризация региона. Он подчеркнул, что Россия готова в ответ на недопустимые действия использовать все возможности международно-правового и иного характера. В приоритете — обеспечение национальной безопасности и собственных интересов, указал он.