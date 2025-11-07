Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 10:15

В Калининграде заявили о попытках стран Балтии конвоировать российские суда

Депутат Мишин: страны Балтии хотели конвоировать российские суда в Калининград

Калининград Калининград Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Балтии пытались организовать сопровождение российских гражданских судов, следующих из Усть-Луги в Калининград, сообщил ТАСС депутат калининградского парламента Евгений Мишин. По его словам, этим планам помешало присутствие кораблей Балтийского флота, обеспечивающих безопасность маршрута.

В свое время был выпад в сторону тех судов, которые осуществляют морские перевозки между Усть-Лугой и Калининградом. Это очень важная для нас артерия. <…> Но и здесь я говорю о том, что им опять что-то не нравится. Они говорили о прилежащей морской зоне. Они хотели ее расширить, они хотели под конвой брать наши гражданские суда, — сказал парламентарий.

Калининградская область отделена от основной территории России границами стран Европейского союза. Из-за санкций ЕС часть грузов теперь доставляется морем — российские власти увеличили количество паромов, следующих из Усть-Луги в Калининград, чтобы избежать дефицита в регионе. По этим маршрутам перевозятся продукты питания, строительные материалы, топливо и сельскохозяйственная техника.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По его словам, идет активная милитаризация региона. Он подчеркнул, что Россия готова в ответ на недопустимые действия использовать все возможности международно-правового и иного характера. В приоритете — обеспечение национальной безопасности и собственных интересов, указал он.

Калининград
Калининградская область
Балтийский флот
страны Балтии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.