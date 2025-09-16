Балтийский флот поразил условного противника ракетным ударом

Силы Балтийского флота успешно нанесли совместный ракетный удар по морским целям в ходе стратегических маневров «Запад-2025», сообщили в Министерстве обороны России. В масштабной учебной операции были задействованы надводный корабль, береговой ракетный комплекс и истребители морской авиации.

Согласно официальному заявлению военного ведомства, удар был нанесен по группе мишеней, имитировавших отряд боевых кораблей условного противника. Экипаж корвета «Стойкий» произвел пуск противокорабельных ракет «Уран» из своего основного ударного комплекса.

Одновременно с морским экипажем к операции подключился береговой ракетный комплекс «Бал», развернутый в Калининградской области. Его расчет выполнил пуск крылатой ракеты по той же морской цели с побережья.

Многоцелевые истребители Су-30СМ обеспечили комплексность атаки, действуя на предельно малых высотах для преодоления ПВО «противника». Экипажи самолетов произвели пуски управляемых ракет Х-31А с максимальной дистанции, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедшей в Белоруссии показательной части учений «Запад-2025» была продемонстрирована работа роботизированных платформ, оснащенных средствами РЭБ, а также стрелковым и гранатометным вооружением. Они выполнили роль поддержки для штурмовых групп пехоты при освобождении населенного пункта от условного противника, а также эвакуировали «раненых».