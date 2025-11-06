Россиян предупредили о мощной магнитной буре, надвигающейся на Землю

Мощная магнитная буря ожидается 7 ноября 2025 года, заявила в беседе с радио «Комсомольская правда» руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Она связала это с корональными выбросами массы на Солнце, которые стремительно двигаются в сторону Земли.

Сейчас действительно началась большая магнитная буря, и завтра будет еще. Наверное, более мощная. Вчера на Солнце случились корональные выбросы массы — два больших, хороших, быстрых выброса, прибытие которых мы ожидаем завтра в течение дня, — уточнила Абунина.

Она добавила, что магнитные бури могут негативно воздействовать не только на электронику, но и на самочувствие людей. Это возможно при сильных геомагнитных возмущениях.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.