Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 17:42

Россиян предупредили о мощной магнитной буре, надвигающейся на Землю

Специалист ИЗМИРАН Абунина: 7 ноября 2025 года ожидается мощная магнитная буря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мощная магнитная буря ожидается 7 ноября 2025 года, заявила в беседе с радио «Комсомольская правда» руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Она связала это с корональными выбросами массы на Солнце, которые стремительно двигаются в сторону Земли.

Сейчас действительно началась большая магнитная буря, и завтра будет еще. Наверное, более мощная. Вчера на Солнце случились корональные выбросы массы — два больших, хороших, быстрых выброса, прибытие которых мы ожидаем завтра в течение дня, — уточнила Абунина.

Она добавила, что магнитные бури могут негативно воздействовать не только на электронику, но и на самочувствие людей. Это возможно при сильных геомагнитных возмущениях.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

космос
общество
здоровье
планеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Диетолог опроверг популярный миф о чае с малиновым вареньем
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.