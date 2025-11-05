Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и душевного, литовский кугелис становится идеальным решением! Эта картофельная запеканка с беконом и луком — настоящее воплощение домашнего уюта. Аромат, который наполняет кухню во время приготовления, сводит с ума всех домочадцев. А сколько восторга вызывает хрустящая золотистая корочка, скрывающая нежнейшую картофельную массу! Подавайте кугелис со сметаной или брусничным вареньем — оба варианта по-своему прекрасны.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г бекона, 250 г лука, 6 яиц, стакан молока, соль, перец. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишнюю жидкость — это важно для правильной текстуры. Бекон нарежьте небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте бекон до хрустящей корочки, добавьте лук и пассеруйте до мягкости. В большой миске смешайте картофель, яйца, молоко, бекон с луком и жиром. Посолите, поперчите. Выложите массу в смазанную форму. Выпекайте 1,5 часа при 180 °C до золотистой корочки. Дайте запеканке остыть 15–20 минут перед нарезкой — так она лучше держит форму.

