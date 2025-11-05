Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:00

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и душевного, литовский кугелис становится идеальным решением! Эта картофельная запеканка с беконом и луком — настоящее воплощение домашнего уюта. Аромат, который наполняет кухню во время приготовления, сводит с ума всех домочадцев. А сколько восторга вызывает хрустящая золотистая корочка, скрывающая нежнейшую картофельную массу! Подавайте кугелис со сметаной или брусничным вареньем — оба варианта по-своему прекрасны.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г бекона, 250 г лука, 6 яиц, стакан молока, соль, перец. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишнюю жидкость — это важно для правильной текстуры. Бекон нарежьте небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте бекон до хрустящей корочки, добавьте лук и пассеруйте до мягкости. В большой миске смешайте картофель, яйца, молоко, бекон с луком и жиром. Посолите, поперчите. Выложите массу в смазанную форму. Выпекайте 1,5 часа при 180 °C до золотистой корочки. Дайте запеканке остыть 15–20 минут перед нарезкой — так она лучше держит форму.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Вкуснее мяса. Ужин из обычной гречки. Обалденная запеканка по-белорусски — нужны гречка, сыр и яйца
Общество
Вкуснее мяса. Ужин из обычной гречки. Обалденная запеканка по-белорусски — нужны гречка, сыр и яйца
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сочная курица «Алла Водка»: просто и очень вкусно
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сочная курица «Алла Водка»: просто и очень вкусно
Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто
Общество
Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто
Картофельные лентяйки с зажаркой из бекона: рецепт ленивых вареников — готовим шедевр из простых продуктов
Общество
Картофельные лентяйки с зажаркой из бекона: рецепт ленивых вареников — готовим шедевр из простых продуктов
Яичница на картофельной подушке: рецепт белорусского завтрака на большом дранике — самое вкусное, что можно приготовить из картошки
Общество
Яичница на картофельной подушке: рецепт белорусского завтрака на большом дранике — самое вкусное, что можно приготовить из картошки
рецепты
ужины
картофель
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике
В Госдуме призвали ввести еще одно ограничение для детских сим-карт
Раскаянье, угроза реального срока: фото Аглаи Тарасовой из зала суда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.