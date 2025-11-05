Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется

Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, нет никаких препятствий для того, чтобы организовать общение, если обе стороны посчитают это целесообразным.

Нет (разговор Путина и Трампа пока не планируется. — NEWS.ru), пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность очень оперативно организовать, — заявил он.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что республика примет встречу президентов России и США, если стороны к ней будут готовы. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции, посвященной предстоящему визиту премьер-министра страны Виктора Орбана в Вашингтон. Сийярто добавил, что разрешение конфликта на Украине станет одной из главных тем переговоров главы правительства и Трампа.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон постоянно контактируют. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в обсуждении вопросов безопасности.