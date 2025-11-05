В МИД России раскрыли центральную тему в контактах с США

В МИД России раскрыли центральную тему в контактах с США Рябков: Россия и США ведут контакты по вопросам безопасности постоянно

Москва и Вашингтон ведут контакты постоянно, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, центральной темой являются вопросы безопасности.

Контакты идут постоянно, мы это не скрываем. Повестка дня — она обширна. Вопросы безопасности в этой повестке дня занимают одно из центральных мест, — отметил Рябков.

До этого он заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится после подготовки конкретной программы переговоров. Дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, требуют наполнения практическими решениями.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.