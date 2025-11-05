Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 11:21

В МИД России раскрыли центральную тему в контактах с США

Рябков: Россия и США ведут контакты по вопросам безопасности постоянно

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Вашингтон ведут контакты постоянно, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, центральной темой являются вопросы безопасности.

Контакты идут постоянно, мы это не скрываем. Повестка дня — она обширна. Вопросы безопасности в этой повестке дня занимают одно из центральных мест, — отметил Рябков.

До этого он заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится после подготовки конкретной программы переговоров. Дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, требуют наполнения практическими решениями.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.

Россия
США
Сергей Рябков
контакты
вопросы безопасности
