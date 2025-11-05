«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина Песков: позиция Путина по ДВЗЯИ не терпит двойных трактовок

Позиция президента России Владимира Путина является абсолютно четкой и не терпит двойного трактования, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ остается привержена своим обязательствам по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Позиция президента Путина абсолютно четкая, она не терпит двойного трактования, мы остаемся приверженными нашим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, — сказал он.

Ранее Песков указал на факт того, что президент России не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. Он пояснил, что решение будет приниматься после полного анализа намерений Соединенных Штатов.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил лидеру российского государства начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Он отметил, что готовность полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение испытаний в сжатые сроки.