Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог

США не предпринимают попыток выстроить понятный и четкий диалог с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал противоречивые заявления американской стороны и ответил на вопрос, фиксирует ли Москва попытки добиться нормального диалога, передает ТАСС.

Пока не фиксируем, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется. В то же время он добавил, что нет никаких препятствий для того, чтобы организовать общение, если обе стороны посчитают это целесообразным.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российские дипломаты направили американской стороне запрос о предоставлении разъяснений касательно указаний президента США Пентагону о переходе к испытаниям ядерных вооружений. Представители Белого дома и Госдепа не дали конкретного ответа и добавили, что свяжутся с Москвой, если посчитают необходимым дать пояснения.