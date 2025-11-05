МИД РФ обратился к Пентагону после указа Трампа о ядерных испытаниях Нарышкин: МИД РФ потребовал от США разъяснений по поводу ядерного оружия

Российские дипломаты направили американской стороне запрос о предоставлении разъяснений касательно указаний президента США Дональда Трампа Пентагону о переходе к испытаниям ядерных вооружений, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В среду он принял участие в заседании членов Совбеза с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад поступила телеграмма от посла [РФ в США Александра] Дарчиева, который пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа вот этих резонансных высказываний президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, — отметил Нарышкин.

Дипломаты поинтересовались, «что конкретно имелось в виду» в заявлении Трампа о немедленном возобновлении испытаний. Однако, по его словам, представители Белого дома и Госдепа «уклонились от предметной реакции» и заверили, что сообщат информацию руководству, а с российской стороной свяжутся, если посчитают нужным дать пояснения.

В качестве ответной меры на действия США глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил провести испытания ядерного оружия на Новой Земле. По словам министра, готовность полигона на архипелаге позволит устроить их в сжатые сроки.