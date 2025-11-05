Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 20:42

Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям

Песков: подготовка к ядерным испытаниям не имеет четких сроков

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Анализ необходимости возобновления ядерных испытаний может занять неопределенное время, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о наличии четких сроков он ответил, что их нет, передает ТАСС.

Ровно столько потребуется времени, сколько понять, что имеет в виду администрация в Вашингтоне [заявляя, что Пентагону поручено немедленно возобновить испытания ядерного оружия], — уточнил он.

Ранее Песков заявил, что ядерная триада России обновлена. В настоящее время, по его словам, она является самой современной в мире. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ развивает свои системы и не принимает участия в гонке вооружений.

Он также рассказал, что президент РФ Владимир Путин не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. Он пояснил, что решение будет приниматься после полного анализа намерений США.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил президенту России начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Он отметил, что готовность полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение испытаний в сжатые сроки.

