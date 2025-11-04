Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда хочется чего-то сытного, ароматного и по-настоящему согревающего, дапанджи становится идеальным выбором! Это уйгурское блюдо сочетает нежную курицу, яркие овощи и насыщенный пряный соус. Готовится оно в одной сковороде или казане, что делает процесс простым и быстрым. А подача в большой общей тарелке создает особую атмосферу домашнего уюта и гостеприимства. Это блюдо точно оценят те, кто любит восточную кухню, но не хочет проводить на кухне целый день.

Вам понадобится: 1 кг курицы, 3 картофелины, 2 моркови, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 болгарских перца, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. паприки, соль, перец, растительное масло. Курицу нарежьте порционными кусками, обжарьте до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте 5 минут. Положите томатную пасту, специи, перемешайте. Добавьте нарезанный картофель и болгарский перец, влейте стакан воды. Тушите под крышкой 25–30 минут до готовности картофеля. В конце добавьте измельченный чеснок. Подавайте с рисом или лапшой, посыпав свежей зеленью.

