И подумать не мог, что овощной салат так зайдет всей семье: этот рецепт — мое личное открытие года

Моя семья оценила этот салат за его свежесть и насыщенный вкус. Даже дети, обычно привередливые к полезной еде, едят его с удовольствием, особенно если подать с хрустящими хлебцами.

Для приготовления этого легкого и питательного салата мне понадобятся свежие шампиньоны (250 г), куриная грудка (3 шт., около 600 г), соленый огурец (1 шт.), куриные яйца (3 шт.), небольшой репчатый лук (1 шт., по желанию), свежая зелень (50 г, петрушка, укроп), натуральный йогурт без добавок (100 г), соль и любимые специи (я использую черный перец, паприку, сушеный чеснок).

Начинаю с подготовки ингредиентов: яйца отвариваю вкрутую (8-9 минут после закипания), заливаю холодной водой и очищаю. Куриную грудку промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками. Шампиньоны очищаю и нарезаю пластинками. На разогретой антипригарной сковороде без масла тушу курицу с грибами под крышкой на среднем огне 15–20 минут, пока мясо не приготовится, а грибы не станут мягкими. В конце добавляю соль и специи. Готовую смесь остужаю. Соленый огурец нарезаю мелкими кубиками, яйца измельчаю ножом, лук (если использую) — тонкими полукольцами, зелень мелко рублю. В просторной салатнице соединяю все ингредиенты: остывшую курицу с грибами, яйца, огурец, лук и зелень. Заправляю натуральным йогуртом, аккуратно перемешиваю. Пробую и при необходимости добавляю еще соли или специй. Даю салату немного настояться в холодильнике 10–15 минут перед подачей.

