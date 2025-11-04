«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе Теледоктор Малышева: в кофе на растительном молоке содержится больше калорий

В кофе на растительном молоке содержится больше калорий, чем в напитке на коровьем молоке, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в альтернативные молочные напитки для вкуса добавляют сахар.

Когда девочки, знаете, [говорят] молоденькие: «Мне только растительное, только с кокосовым, только с миндальным или только с овсяным». Это в принципе безграмотность, потому что это калорийный продукт, — заключила телеведущая.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения. По его словам, напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.

До этого хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.