04 ноября 2025 в 18:49

Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами

Эксперт Стиглиц: пошлины не помогут Трампу остановить деиндустриализацию США

Джозеф Стиглиц Джозеф Стиглиц Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу не удастся обратить вспять деиндустриализацию страны и вернуть рабочие места, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. По его словам, которые передает Le Temps, это связано с низким уровнем занятости в производственном секторе, характерным для современной экономики в целом.

Даже если производство частично вернется в США, это не решило бы проблему деиндустриализации и не помогло бы людям, которые остались без работы, — сказал он.

По его словам, уровень занятости в США уже составляет менее 8% или 9%. Он отметил, что он не будет расти, и даже если бы он значительно увеличился, например на 25%, в производственном секторе все равно осталось бы всего около 10 или 11% рабочих мест.

Стиглиц подчеркнул, что современное производство в основном автоматизировано роботами. Он рассказал, что на заводе в Китае видел, как с помощью роботов около двух тысяч работников могут производить тысячу автомобилей в день. Эксперт считает, что со временем и в сфере услуг эти сотрудники перестанут быть необходимыми.

Ранее сообщалось, что Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. В стране, по данным местных СМИ, исчезают хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности, а цены на газ продолжают увеличиваться.

Дональд Трамп
пошлины
США
рабочие
