06 октября 2025 в 12:08

В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ

Zeit: Германия близка к деиндустриализации на фоне роста цен на газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда, сообщает издание Zeit. В стране исчезают хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности, а цены на газ продолжают расти.

Большинство предприятий одновременно переживают трансформацию и рецессию, что приводит к росту числа безработных. Если ранее такие трудности были характерны для малого и среднего бизнеса, теперь аналогичные проблемы затрагивают и крупные компании.

Специалисты объясняют ситуацию влиянием декарбонизации и цифровизации, подчеркивая беспрецедентную скорость изменений. Кроме того, публикация отмечает, что фирмы считают высокие цены на энергию и бюрократию серьезным бременем для своей деятельности.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Европа переживает деиндустриализацию, экономика Германии стагнирует. По его словам, в Москве этому не рады, так как у РФ традиционно были взаимовыгодные отношения с Европой. Вице-премьер назвал сложившуюся ситуацию прямым результатом разрыва между политиками и экспертами в Европе. Европейцам следовало бы помнить, что они сокращали расходы на оборону, так как США обеспечивали их безопасность, а расходы на электроэнергию снижались за счет России.

Германия
деиндустриализация
газ
промышленность
