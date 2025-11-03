Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:16

Глава РФПИ объяснил, как Германия докатилась до деиндустриализации

Дмитриев: российский газ является ключевым фактором деиндустриализации Германии

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru

Сокращение поставок российского газа в Германию стало причиной деиндустриализации страны, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так политик прокомментировал итоги исследования института экономики Германии (IW), согласно которому значительная часть немецких промышленных предприятий планирует сокращение штата.

Сокращение поставок более дешевого российского газа является ключевым фактором деиндустриализации, — написал Дмитриев.

По данным IW, 41% промышленных компаний в Германии намерены сократить персонал к 2026 году. Лишь 15% предприятий сообщили о планах по расширению штата.

Ранее в Германии спрогнозировали сокращение 200 тысяч рабочих мест в автомобильной отрасли на фоне слабых показателей Mercedes-Benz и Volkswagen. Эксперты связали это с высокими затратами на рабочую силу, выходные пособия и введением американских пошлин, усугубляющих давление на экспорт.

До этого аналитики констатировали трехлетний спад экономики Германии, прогнозируя дальнейшее сокращение ВВП и увольнения до 150 тысяч сотрудников. Ключевыми причинами названы резкий рост энергозатрат после ухода от российских ресурсов, антироссийские санкции и перенос производств за рубеж, что создает риски для стабильности ЕС.

