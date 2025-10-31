Эксперты раскрыли, кому угрожает плачевное состояние экономики Германии Экономист Зайнуллин: экономика ЕС под угрозой из-за промышленного спада в ФРГ

Экономика Германии демонстрирует отрицательную динамику на протяжении трех лет подряд, пишет РИА Новости. Аналитики, опрошенные агентством, констатируют отсутствие признаков скорого восстановления и прогнозируют дальнейшее снижение ВВП, что также угрожает экономике всего Евросоюза.

Ожидания немецкого бизнеса достигли критически низкого уровня, а каждый четвертый предприниматель оценивает свое положение как неудовлетворительное. Согласно прогнозам, более трети компаний планируют сократить персонал, что приведет к увольнению до 150 тыс. сотрудников и продолжит тренд на сокращение рабочих мест в промышленном секторе.

Ключевой причиной деиндустриализации эксперты называют резкий рост энергетических издержек после утраты доступа к российским ресурсам. Высокая стоимость промышленной электроэнергии, которая в Германии значительно превышает американские тарифы, вынуждает такие промышленные гиганты, как Volkswagen, BASF и Siemens, переносить производственные мощности за рубеж.

Значительный ущерб немецким корпорациям нанесли антироссийские санкции, приведшие к списанию многомиллиардных активов. Как отметил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, из-за противостояния с Москвой все несут колоссальные убытки. Он пояснил, что автопроизводители были вынуждены распродать российские активы под давлением властей.

Совокупность этих факторов ставит под угрозу финансовую стабильность всего Европейского союза, поскольку ФРГ является его главным бюджетным донором. Ослабление промышленного потенциала ключевых экономик ЕС создает риски для глобальной конкурентоспособности региона и может спровоцировать глубокий политический кризис.

Ранее Зайнуллин заявлял, что санкции Евросоюза постепенно смещают торговый баланс в пользу России. Несмотря на ограничения, многомиллиардный товарооборот с ЕС сохраняется, однако накопленный эффект санкций уже влияет на структуру экспорта и импорта.