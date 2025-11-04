Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 19:11

Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников

В МВД заявили, что против мошенников нужно выработать три ключевые привычки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

МВД России рекомендует гражданам выработать три основные привычки для защиты от действий кибермошенников. Пресс-служба ведомства в Telegram-канале отмечает, что первым важным принципом является отказ от быстрых действий. Любые сообщения с пометками «срочно» или «немедленно» должны вызывать настороженность. Даже короткая пауза продолжительностью 10 секунд помогает восстановить самоконтроль и критически оценить ситуацию.

Вторая привычка заключается в использовании единственного проверенного канала для важных операций. МВД советует заранее определить надежный способ подтверждения критических действий, например, личный звонок по известному номеру телефона. Все остальные каналы связи следует рассматривать как потенциально опасные.

Третье правило предполагает внимание к тревожным сигналам. В полиции рекомендуют запоминать три основных маркера мошенничества: требование срочности, эмоциональное давление и упоминание личных данных. Если в обращении присутствуют минимум два из этих элементов, это с высокой вероятностью указывает на попытку фишинга или использования методов социальной инженерии.

Ранее пенсионер из Таганрога лишился 12,5 млн рублей в результате мошеннических действий. Ему предложили установить новые счетчики. 78-летний мужчина во время телефонного разговора продиктовал код из СМС-сообщения лжесотруднику, представившемуся работником электросетей. После этого с пенсионером связались аферисты, выдававшие себя за представителей различных ведомств.

