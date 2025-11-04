Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:29

В Нижнем Новгороде мошенники убедили студента перевести им 775 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники убедили студента из Нижнего Новгорода перевести им 775 тысяч рублей, сообщили в городском управлении МВД. Отмечается, что это были деньги родителей юноши. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи пытаются установить личность злоумышленников.

В Канавинском районе областного центра студент первого курса университета, пытаясь отменить сомнительную операцию, взял телефоны родителей, снял с их помощью в банкомате 775 тысяч рублей и перевел двумя трансакциями на неустановленный счет, — говорится в сообщении.

Ранее банк ВТБ сообщил о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону. Злоумышленники создают поддельные аккаунты руководителей компаний, чтобы обманом заставить сотрудников и клиентов выполнить их указания. Схема мошенников построена на методах социальной инженерии и включает несколько этапов. Для придания видимости официальности беседы аферисты могут совершать короткие звонки с имитацией плохой связи.

До этого в МВД России предупредили о новом виде мошенничества: злоумышленники звонят россиянам от имени сотрудников маркетплейсов, представляясь курьерами, и просят назвать код из СМС для оформления доставки. После этого они сообщают о взломе аккаунта на «Госуслугах» и фиктивном оформлении кредитов на ВСУ, убеждая снять деньги и передать их якобы сотрудникам спецслужб.

