02 ноября 2025 в 16:53

Перевозивший полсотни студентов автобус перевернулся у монастыря в Армении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский автобус, перевозивший около 50 человек, перевернулся неподалеку от монастыря Агарцин в Армении, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости» со ссылкой на Министерство внутренних дел республики. В Сети появились кадры, снятые очевидцами. По данным ведомства, в результате аварии пострадали 18 человек.

Как уточнил канал, автобус перевозил студентов Лингвистического университета имени Брюсова. На место происшествия уже прибыли правоохранительные органы. В опубликованном ролике видно, что вокруг съехавшего в кювет транспортного средства собрались многочисленные очевидцы.

Ранее в Туле четыре человека погибли в аварии. Еще 20 человек пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии. По данным оперативных служб региона, причиной ДТП стал сошедший с рельсов трамвай. Его занесло на встречную полосу, после чего произошло столкновение с двумя маршрутками и легковой машиной.

До этого в Симферополе длинномерная фура упала с моста на железнодорожные пути вблизи вокзала. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель упавшего грузовика.

Армения
автобусы
ДТП
аварии
студенты
пострадавшие
кадры
