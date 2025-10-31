Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:04

Названа причина массового ДТП в Туле с четырьмя погибшими

ДТП с погибшими в Туле спровоцировал сошедший с рельсов трамвай

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Причиной ДТП в Туле, в результате которого погибли четыре человека, стал сошедший с рельсов трамвай, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Его занесло на встречную полосу, после чего произошло столкновение с двумя маршрутками и легковой машиной. Известно, что еще 20 человек пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна, и его занесло на встречную полосу, как раз на маршрутки, — сказал собеседник агентства.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи. Тем временем в Сети появились кадры с места аварии. На видео — все участники смертельной аварии.

До этого легковой автомобиль столкнулся с большегрузом на федеральной трассе в Амурской области. Погибли четыре человека, притом водитель грузового авто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса. Погибла одна жительница Ставрополья, еще несколько пострадали. Транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

