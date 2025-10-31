Названа причина массового ДТП в Туле с четырьмя погибшими ДТП с погибшими в Туле спровоцировал сошедший с рельсов трамвай

Причиной ДТП в Туле, в результате которого погибли четыре человека, стал сошедший с рельсов трамвай, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Его занесло на встречную полосу, после чего произошло столкновение с двумя маршрутками и легковой машиной. Известно, что еще 20 человек пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна, и его занесло на встречную полосу, как раз на маршрутки, — сказал собеседник агентства.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи. Тем временем в Сети появились кадры с места аварии. На видео — все участники смертельной аварии.

