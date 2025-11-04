Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии Британские инструкторы обучали украинских военных еще в 2018 году

Британские инструкторы готовили украинские войска еще в 2018 году, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый. По его словам, занятия проходили на территории Украины и включали полный курс пехотной подготовки по британской методике.

В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними. Они очень с интересом все подходили, — поделился Белый.

Он уточнил, что иностранные инструкторы детально изучали тактику российских войск и народного ополчения, чтобы адаптировать под нее собственные методы ведения боя. Британцы активно интересовались опытом противостояния в Донбассе.

