Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 17:34

Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии

Британские инструкторы обучали украинских военных еще в 2018 году

ВС Украины ВС Украины Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские инструкторы готовили украинские войска еще в 2018 году, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый. По его словам, занятия проходили на территории Украины и включали полный курс пехотной подготовки по британской методике.

В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними. Они очень с интересом все подходили, — поделился Белый.

Он уточнил, что иностранные инструкторы детально изучали тактику российских войск и народного ополчения, чтобы адаптировать под нее собственные методы ведения боя. Британцы активно интересовались опытом противостояния в Донбассе.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что быстрое образование котла в Красноармейске могло помешать генералам ВСУ и советникам НАТО покинуть город. Он предположил, что аналогичная ситуация сложилась под Купянском. Кроме того, бойцы ВСУ могут ликвидировать офицеров Альянса, чтобы скрыть их присутствие на фронте.

Украина
Британия
учения
военные
