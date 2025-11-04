Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 17:55

«Олицетворение ястребов»: политолог раскрыл, какое наследие оставил Чейни

Американист Дудаков: Чейни олицетворял доктрину бесконечных войн США

Дик Чейни Дик Чейни Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press

Бывший вице-президент США Дик Чейни олицетворял ястребиную внешнюю политику Белого дома, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Чейни принимал ряд решений за спиной у Джорджа Буша — младшего — на тот момент лидера США.

Очень влиятельный вице-президент США в эпоху Буша-младшего, один из самых влиятельных вице-президентов в истории США. Он принимал многие решения за спиной у президента, олицетворял ястребиное, радикальное неоконсервативное лобби в администрации Буша-младшего, лоббировал интервенцию в Ирак и много других вещей, — добавил Дудаков.

Дудаков подчеркнул, что Чейни за нулевые годы и себя, и движение неоконсерваторов дискредитировал. Американист отметил, что Чейни покидал пост вице-президента США в 2009-м с антирейтингом — его поддерживали 12–13% американцев.

Народ устал от доктрины бесконечных войн и ближневосточных авантюр. Он обрушил рейтинг республиканцев, они много лет пытались восстановиться. Даже в нынешней администрации [президента США Дональда] Трампа ястребы будут пытаться отгородиться от наследия Чейни. Он символично умирает 4 ноября — в день, когда на выборах в Нью-Йорке, судя по всему, побеждает Захран Момдани, новый левый социалист, ярый критик ближневосточных интервенций Чейни, — подытожил Дудаков.

Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отмечается, что его называли архитектором «войны с террором».

США
Белый дом
Вашингтон
вице-президент
политологи
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жульничество!»: Маск раскрыл крупную аферу на выборах мэра Нью-Йорка
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ
Путин пообещал школьнику помочь с поступлением
Отопление начнут включать вовремя? Новые штрафы в сфере ЖКХ, детали
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании
Академику сохранили приговор в пять лет
«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа
Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами
В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства
Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках
Названо имя самого перспективного аристократа в мире
Путин наградил орденом Дружбы журналиста из Италии Бертолази
Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии
На МКАД внезапно ограничили движение
Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков
«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны
ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку
В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул
В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.