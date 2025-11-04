«Олицетворение ястребов»: политолог раскрыл, какое наследие оставил Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни олицетворял ястребиную внешнюю политику Белого дома, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Чейни принимал ряд решений за спиной у Джорджа Буша — младшего — на тот момент лидера США.

Очень влиятельный вице-президент США в эпоху Буша-младшего, один из самых влиятельных вице-президентов в истории США. Он принимал многие решения за спиной у президента, олицетворял ястребиное, радикальное неоконсервативное лобби в администрации Буша-младшего, лоббировал интервенцию в Ирак и много других вещей, — добавил Дудаков.

Дудаков подчеркнул, что Чейни за нулевые годы и себя, и движение неоконсерваторов дискредитировал. Американист отметил, что Чейни покидал пост вице-президента США в 2009-м с антирейтингом — его поддерживали 12–13% американцев.

Народ устал от доктрины бесконечных войн и ближневосточных авантюр. Он обрушил рейтинг республиканцев, они много лет пытались восстановиться. Даже в нынешней администрации [президента США Дональда] Трампа ястребы будут пытаться отгородиться от наследия Чейни. Он символично умирает 4 ноября — в день, когда на выборах в Нью-Йорке, судя по всему, побеждает Захран Момдани, новый левый социалист, ярый критик ближневосточных интервенций Чейни, — подытожил Дудаков.

Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отмечается, что его называли архитектором «войны с террором».