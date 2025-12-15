Россияне начали удешевлять свой новогодний стол

В России существенно изменился подход граждан к формированию праздничного меню на Новый год, заявил председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, нынешняя экономическая обстановка и рост инфляции напрямую повлияли на потребительские привычки — жители страны стали более бережно относиться к финансам, отказываясь от дорогостоящих продуктов и деликатесов.

Могут меняться и модификации блюд, смотря на цену продуктов. Если какой-то ингредиент любимого салата резко дорожает, то его просто заменят — от традиции не отошли, и вроде как экономия, — сказал собеседник.

В качестве примера эксперт привел красную икру. Она считалась почти обязательным элементом новогоднего стола, но теперь, с учетом цен от 10 тыс. рублей за килограмм, многие от нее отказываются. При этом Койтов убежден, что ситуацию на продовольственном рынке нельзя назвать катастрофической. Он напомнил, что так называемый «индекс оливье», отражающий стоимость набора продуктов для этого салата, в текущем году вырос всего на 4% по сравнению с прошлым годом.

Ранее врач Дмитрий Еделев говорил, что после новогодних праздников у многих людей обостряются проблемы со здоровьем, связанные с пищеварительной системой. Он отметил, что чаще всего пациенты сталкиваются с острым панкреатитом и хроническим гастритом. Также в праздничный период распространены случаи холецистита.