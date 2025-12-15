Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года Врач Еделев: после Нового года люди нередко сталкиваются с острым панкреатитом

После Нового года люди нередко сталкиваются с острым панкреатитом и хроническим гастритом, заявил Общественной Службе Новостей врач Дмитрий Еделев. Другими распространенными проблемами в праздничный период он назвал холецистит и желчнокаменную болезнь.

Лидер по экстренным госпитализациям в праздники — острый панкреатит, который становится расплатой за обилие жирной пищи с алкоголем. Следом за ним идут обострение хронического гастрита, холецистита и желчнокаменной болезни — острая, копченая, маринованная пища, нарушение режима питания и алкоголь провоцируют их обострение, — отметил Еделев.

Кроме того, в этот период люди нередко страдают от пищевых отравлений и кишечных инфекций. Другие распространенные вызовы для здоровья после застолий — это гипертонические кризы, инфаркты и инсульты, а также аллергические реакции и травмы, добавил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что на Новый год следует начинать ужин не позже десяти вечера, а также соблюдать перерывы между блюдами. Кроме того, во избежание проблем с желудком важно есть небольшими порциями.