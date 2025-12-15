Новый год-2026
15 декабря 2025 в 18:27

«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине

Депутат Колесник: Германия плохо закончит из-за своего желания воевать с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планы Германии по увеличению числа военных специалистов на Украине являются реваншизмом и могут закончиться для страны плачевно, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, некоторые европейские лидеры, забывая исторические уроки, провоцируют серьезный конфликт.

Почему ФРГ хочет увеличить число военных специалистов на Украине? Германия нарушала условия Версальского мирного договора 1919 года, ограничивающего военную мощь страны, в том числе после прихода к власти нацистской партии во главе с Адольфом Гитлером. Немцы, видимо, позабыли, чем для них это все закончилось. Реваншизм все-таки имеет место быть в действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Попытки вступить в гонку вооружений всегда плохо для Германии заканчивались. В целом, людям не повезло с руководством ЕС. Это отдельные обезумевшие личности, ставшие во главе государств. Они могут довести до ситуации, когда не с кем будет договариваться, о чем предупреждал наш президент, когда руководители ЕС заявляли, что хотят начать военную экспансию против РФ, — пояснил Колесник.

Он добавил, что в действиях некоторых европейских лидеров видит попытку «реанимировать дух» их предков-нацистов. По его мнению, такая реинкарнация может обернуться для них полным крахом.

Я думаю, что в Мерце дух предков, которые и у Урсулы Фон дер Ляйен (глава ЕК. — NEWS.ru), и у Каи Каллас (глава евродипломатии. — NEWS.ru) есть. Их дедушки или прадедушки были нацистами. Видимо, они пытаются реанимировать их дух, но он может превратиться в такую реинкарнацию, что они сами станут духами, но уже безвозвратно. Поэтому надо осторожнее быть в своих действиях, — подытожил Колесник.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества. Документ насчитывает 10 пунктов. В Берлине планируют на регулярной основе консультироваться по вопросам вооружений на уровне военных ведомств, расширить присутствие бизнеса из ФРГ в области вооружений и создать координационное бюро оборонной промышленности Украины.

Германия
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Украина
