15 декабря 2025 в 18:44

«Зашевелились волосы»: доктор Мясников описал случай из практики

Мясников рассказал, как нутрициолог при нем давал неправильные советы пациенту

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Телеведущий Александр Мясников рассказал, как однажды при нем коллега-нутрициолог давал неправильные советы пациенту, от которых шевелились волосы. По словам врача, которые доступны на платформе «Смотрим.ру», разговор шел на громкой связи.

У меня начинают шевелиться волосы на голове. [У пациента] хороший холестерин — ему говорят, надо понизить. «А белок у тебя 72» — а это норма. — «А я хотел бы видеть 76» [говорит нутрициолог]. «А АЛТ — показатель печени — у тебя снижен». Что и хорошо. То есть он говорит вещи, абсолютно противоречащие любому медицинскому постулату, — рассказал Мясников.

Ранее Мясников дал россиянам необычный совет по укреплению здоровья. Врач заявил, что для этого нужно меньше думать, больше двигаться и правильно питаться. По словам доктора, чем дольше человек размышляет о заболеваниях, тем чаще они приходят.

До этого врач заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Речь идет о каплях для носа. В то же время Мясников уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью.

