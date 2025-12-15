Сбегавшую из дома девочку нашли на ж/д путях в Москве Сбегавшую из дома девочку задело поездом на ж/д станции в Москве

Девочку, сбегавшую из дома, нашли на железнодорожной станции Щербинка, пишет MK.RU со ссылкой на источники. По их данным, подростка задело поездом. 14-летняя школьница выжила, ей оказывают помощь. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее в Подмосковье нашли мертвым 14-летнего зацепера Всеволода С. Подростка искали две недели после того, как он сбежал из дома в Лобне, поссорившись с родителями из-за увлечения поездками на составах. Предполагалось, что он направился в Звенигород, где проходила трехдневная встреча зацеперов.

В подмосковной больнице до этого умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из юношей серьезно пострадал.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова между тем заявила, что зацепинг необходимо приравнять к экстремистскому движению из-за распространения в интернете ресурсов, предлагающих детям участвовать в этой опасной деятельности. Она также указала, что с начала года в регионе погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, но их не останавливает даже гибель друзей.