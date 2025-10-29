Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 20:25

Раскрыта судьба пропавшего две недели назад подростка-зацепера из Лобни

Пропавшего две недели назад подростка-зацепера нашли мертвым в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье нашли мертвым 14-летнего зацепера Всеволода С., сообщил Telegram-канал «112». Подростка искали две недели после того, как он сбежал из дома в Лобне, поссорившись с родителями из-за увлечения поездками на составах.

Мальчик 13 октября ушел из дома ночью через окно, оставив телефон и паспорт. Родные и волонтеры искали подростка по всему региону. Предполагалось, что он направился в Звенигород, где проходила трехдневная встреча зацеперов.

Последний раз подростка видели на станции Луговая. Позже у станции Некрасовская нашли его кроссовки, которые опознал отец. Поиски зацепера завершили 20 октября. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует глава СК Александр Бастрыкин.

Ранее в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова между тем заявила, что зацепинг необходимо приравнять к экстремистскому движению из-за распространения в интернете ресурсов, предлагающих детям участвовать в этой опасной деятельности. Она также указала, что с начала года в регионе погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, но их не останавливает даже гибель друзей.

