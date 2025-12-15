Апельсиновая курочка с яблоками, чесноком и розмарином — вы точно перестанете лить в маринад тонны майонеза

Апельсиновая курочка с яблоками, чесноком и розмарином — вы точно перестанете лить в маринад тонны майонеза

Эта курочка — настоящий аромат праздника, когда дом наполняется нотами цитрусов, специй и запеченного мяса. Сочная, румяная, с карамельной корочкой и фруктовой начинкой, она идеально подходит для новогоднего стола. Блюдо выглядит эффектно, готовится просто и всегда собирает комплименты гостей.

Ингредиенты: курица, 2-3 апельсина, 2-3 яблока, 2-3 луковицы, 3-4 зубчика чеснока, гранатовый соус наршараб, соль по вкусу, черный перец по вкусу, паприка (1 ч. л.), сушеный чеснок или смесь итальянских трав (по желанию), 2-3 веточки розмарина.

Приготовление: курицу тщательно обсушите бумажными полотенцами и натрите солью, перцем и специями внутри и снаружи. Апельсины, яблоки и лук нарежьте крупными дольками, чеснок раздавите ножом. Нафаршируйте курицу фруктовой смесью, добавьте чеснок и веточки розмарина, оставшиеся фрукты, лук и чеснок выложите вокруг в форме. Плотно накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 180–200 °C около 1,5 часа. Затем снимите фольгу, обильно смажьте курицу соусом наршараб и запекайте еще 20–30 минут до румяной карамельной корочки.

Ранее мы рассказывали, почему мясо по-французски не из Франции, как изменился оригинальный рецепт и при чем тут оливье. История легендарного блюда.