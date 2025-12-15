Новый год-2026
Телефон пропавшей в Австралии туристки нашли спустя 2,5 года

Телефон пропавшей в Тасмании бельгийской туристки нашли спустя 2,5 года в траве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Телефон бельгийской туристки, пропавшей в Австралии более двух лет назад, был обнаружен поисковой командой, сообщает британское издание The Sun. Устройство Samsung 31-летней Селин Кремер нашли в густой траве примерно в 100 метрах от ее последней зафиксированной геопозиции.

Молодая женщина исчезла 17 июня 2023 года во время посещения Тасмании. Последний сигнал GPS с ее телефона был зафиксирован в районе водопада Философов недалеко от горы Крэдл, который и стал ключевой точкой для поисков.

Как отметил исследователь Тасмании Роб Парсонс, находка подтверждает версию о том, что Кремер потеряла свой сотовый телефон недалеко от последнего известного места нахождения. Это позволяет точнее определить маршрут, по которому она могла двигаться.

Устройство было обнаружено случайно одним из членов спасательной команды спустя долгое время после начала поисков. Несмотря на прошедшие годы, местные власти и волонтеры продолжали периодически обследовать район.

Ранее поступила информация о том, что число погибших в результате теракта на пляже в австралийском Сиднее достигло 16 человек. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 40 пострадавших все еще находятся на лечении.

