Каллас: Евросоюз потратил в 2025 году €27 млрд на поставки оружия Украине

Каллас: Евросоюз потратил в 2025 году €27 млрд на поставки оружия Украине

Евросоюз потратил в 2025 году рекордную с начала спецоперации сумму в €27 млрд на поставки оружия Украине, сообщила глава дипслужбы объединения Кая Каллас. Политик подняла этот вопрос на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

ЕС предоставил в этом году рекордный объем военной помощи в €27 млрд, — подчеркнула Каллас.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что королевство предоставило Украине новый пакет помощи. Речь идет о сумме в размере более €2 млрд (около 187 млрд рублей).

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допускал, что коррупционеры могли украсть свыше $100 млрд из средств, которые Киеву выделили иностранные государства. По мнению политика, в стране разворовывают около 30% средств при полученных с 2022 года $360 млрд.

В ноябре ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи объемом €6 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что средства выделены в рамках программ кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных активов РФ, и механизма грантов Ukraine Facility.