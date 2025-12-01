День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:37

Азаров: украинские коррупционеры могли украсть $100 млрд иностранной помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские коррупционеры могли украсть свыше $100 млрд из средств, которые Киеву выделили иностранные государства, полагает бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале. По его мнению, в стране разворовывают около 30% средств, а с 2022 года Киев получил приблизительно $360 млрд.

Коррупционная составляющая на Украине составляет приблизительно 15–30%. Пожалуй, даже ближе к отметке 30%. <…> Если брать по минимуму, то есть 15%, то украинские коррупционеры присвоили $54 млрд. Если отталкиваться от цифры 30%, то соответственно — $108 млрд,написал Азаров.

До этого российский сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак был одним из бенефициаров коррупционных схем, поэтому он и препятствовал заключению мира с Москвой. Он также добавил, что инициаторами преследования помощника главы государства являются внешние кураторы, действующие через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Украина
коррупция
поддержка Украины
деньги
