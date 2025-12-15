Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 18:50

Во Франции отменили «Рождество»

Во Франции при подготовке к праздникам прекратили писать слово «Рождество»

Париж Париж Фото: Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В преддверии новогодних праздников Париж украшен праздничной иллюминацией, однако в официальных поздравлениях на городских табло отсутствует традиционное слово «Рождество». Издание Le Figaro сообщает, что власти используют более нейтральные формулировки, такие как «Веселых праздников!».

Это решение вызывает неоднозначную реакцию среди жителей Франции. Несмотря на изменения в официальных сообщениях, значительная часть населения продолжает готовиться к традиционному празднованию Рождества. Эксперты связывают данную тенденцию с рекомендациями Европейской комиссии, которая выпустила руководство для своих сотрудников, предлагающее использовать альтернативные формулировки вместо слова «Рождество» в целях продвижения инклюзивности.

В то же время в Лондоне прошла акция протеста в поддержку традиционного Рождества. Ее организовал правый активист Томми Робинсон — лидер движения «Соединим королевство».

Ранее стало известно, что в центре Лондона прошел протест и праздничный концерт в поддержку традиционным ценностям к Рождеству. Участниками стали преимущественно семьи с детьми. Протестующие исполняли традиционные рождественские гимны и несли плакаты с призывом сохранить дух праздника.

Рождество
Франция
Париж
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
В Европе потребовали от Киева отчитаться о потраченных средствах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.