Во Франции отменили «Рождество» Во Франции при подготовке к праздникам прекратили писать слово «Рождество»

В преддверии новогодних праздников Париж украшен праздничной иллюминацией, однако в официальных поздравлениях на городских табло отсутствует традиционное слово «Рождество». Издание Le Figaro сообщает, что власти используют более нейтральные формулировки, такие как «Веселых праздников!».

Это решение вызывает неоднозначную реакцию среди жителей Франции. Несмотря на изменения в официальных сообщениях, значительная часть населения продолжает готовиться к традиционному празднованию Рождества. Эксперты связывают данную тенденцию с рекомендациями Европейской комиссии, которая выпустила руководство для своих сотрудников, предлагающее использовать альтернативные формулировки вместо слова «Рождество» в целях продвижения инклюзивности.

В то же время в Лондоне прошла акция протеста в поддержку традиционного Рождества. Ее организовал правый активист Томми Робинсон — лидер движения «Соединим королевство».

Ранее стало известно, что в центре Лондона прошел протест и праздничный концерт в поддержку традиционным ценностям к Рождеству. Участниками стали преимущественно семьи с детьми. Протестующие исполняли традиционные рождественские гимны и несли плакаты с призывом сохранить дух праздника.