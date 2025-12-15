Новый год-2026
Умерла самая тяжелая женщина в мире

Самая тяжелая женщина в мире Полин Поттер скончалась в возрасте 62 лет

Полин Поттер во время съемок программы «Моя жизнь весом 600 фунтов» Полин Поттер во время съемок программы «Моя жизнь весом 600 фунтов» Фото: TLC
В Соединенных Штатах скончалась Полин Поттер, которая в свое время была признана самой тяжелой женщиной в мире, сообщает News.com.au. Ей было 62 года. Максимальный вес американки достигал 307 килограммов.

Смерть подтвердил ее сын Диллон Брукс. Поттер была известна как участница телешоу «Моя жизнь весом 600 фунтов». По словам Диллона, она умерла спустя более чем неделю после начала паллиативного ухода.

Ранее в Екатеринбурге на 35-м году жизни скончался известный гастроблогер Алексей Мельников. У него осталась трехлетняя дочь. Мельников был создателем паблика «Афиша Екатеринбург» и вел личный блог под названием «Мельников в городе». Он занимался созданием авторских обзоров кафе и ресторанов, а также рассказывал о необычных блюдах и интересных городских локациях.

Полин Поттер Полин Поттер Фото: Социальные сети

До этого сообщалось, что американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. Экстренные службы обнаружили в жилище тела пожилой пары, возраст которой совпадает с возрастом режиссера и его супруги. У обоих были зафиксированы колото-резаные раны.

