Умерла самая тяжелая женщина в мире Самая тяжелая женщина в мире Полин Поттер скончалась в возрасте 62 лет

В Соединенных Штатах скончалась Полин Поттер, которая в свое время была признана самой тяжелой женщиной в мире, сообщает News.com.au. Ей было 62 года. Максимальный вес американки достигал 307 килограммов.

Смерть подтвердил ее сын Диллон Брукс. Поттер была известна как участница телешоу «Моя жизнь весом 600 фунтов». По словам Диллона, она умерла спустя более чем неделю после начала паллиативного ухода.

Полин Поттер Фото: Социальные сети

