«Случилось горе»: скончался популярный гастроблогер из Екатеринбурга

Известный гастроблогер из Екатеринбурга Алексей Мельников ушел из жизни в возрасте 34 лет, заявила в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) его жена Марина. У мужчины осталась дочь, которой недавно исполнилось три года. Причина смерти инфлюенсера пока не раскрывается.

Случилось горе. Ушел из жизни любимый муж, отец и сын. Внутри пустота величиной в огромную дыру. <...> У меня нет объяснений, у меня просто отняли очень важную часть меня, у моей дочери отняли очень важную часть ее жизни, — написала супруга блогера.

Мужчина является создателем паблика «Афиша Екатеринбург» и личного блога «Мельников в городе». Он снимал авторские обзоры на кафе и рестораны, а также необычные блюда и интересные места города. Суммарно на него было подписано свыше 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что американского режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. У обоих зафиксированы рваные ножевые раны. По версии следствия, убить знаменитую пару мог их собственный сын. Райнер прославился как режиссер фильмов «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».