Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:23

«Случилось горе»: скончался популярный гастроблогер из Екатеринбурга

В Екатеринбурге умер известный гастроблогер Алексей Мельников

Алексей Мельников Алексей Мельников Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Известный гастроблогер из Екатеринбурга Алексей Мельников ушел из жизни в возрасте 34 лет, заявила в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) его жена Марина. У мужчины осталась дочь, которой недавно исполнилось три года. Причина смерти инфлюенсера пока не раскрывается.

Случилось горе. Ушел из жизни любимый муж, отец и сын. Внутри пустота величиной в огромную дыру. <...> У меня нет объяснений, у меня просто отняли очень важную часть меня, у моей дочери отняли очень важную часть ее жизни, — написала супруга блогера.

Мужчина является создателем паблика «Афиша Екатеринбург» и личного блога «Мельников в городе». Он снимал авторские обзоры на кафе и рестораны, а также необычные блюда и интересные места города. Суммарно на него было подписано свыше 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что американского режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. У обоих зафиксированы рваные ножевые раны. По версии следствия, убить знаменитую пару мог их собственный сын. Райнер прославился как режиссер фильмов «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».

смерти
блогеры
Екатеринбург
инфлюенсеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», подготовленный Метревели для России на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.