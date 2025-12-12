Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:03

Беру целый апельсин с кожурой и делаю печенье — мой секрет самой сочной и ароматной начинки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это печенье пахнет новогодними праздниками и детством. Аромат цедры, нежное тесто и сочная цитрусовая начинка — вкус, который возвращает в бабушкину кухню и создает уют.

Для теста: мука (2 стакана), сливочное масло (50 г), сметана (3 ст. л.), яйцо (1 шт.), сахар (80 г), сода (1/2 ч. л.), щепотка соли. Для начинки: апельсин (1 шт.), сахар (160 г), крахмал (1 ст. л.).

Готовлю так: сначала растираю размягченное сливочное масло с сахаром (80 г). Добавляю сметану, яйцо, соду, соль и постепенно ввожу просеянную муку. Замешиваю мягкое тесто, заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки апельсин тщательно мою, разрезаю на дольки, удаляю косточки и вместе с кожурой измельчаю в блендере с сахаром (160 г) и крахмалом до однородности. Охлажденное тесто раскатываю в прямоугольный пласт, равномерно распределяю апельсиновую начинку и аккуратно сворачиваю в плотный рулет. Снова убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы рулет хорошо держал форму. Затем нарезаю его на кусочки толщиной около 3 см, выкладываю на смазанный маслом противень срезом вниз и выпекаю в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Это чудо со шпротами отличится на новогоднем столе своей подачей: салат «Рыбки в пруду»
Общество
Это чудо со шпротами отличится на новогоднем столе своей подачей: салат «Рыбки в пруду»
Эта простая закуска победит любую новомодную брускетту: закусочные бутерброды с селёдкой и лучком
Общество
Эта простая закуска победит любую новомодную брускетту: закусочные бутерброды с селёдкой и лучком
Готовлю не просто суп, а осетинскую лывжу — рецепт наваристого бульона с говядиной и чабером
Общество
Готовлю не просто суп, а осетинскую лывжу — рецепт наваристого бульона с говядиной и чабером
Готовлю запеканку не из творога, а из йогурта — мой рецепт шоколадно-вишневого десерта
Общество
Готовлю запеканку не из творога, а из йогурта — мой рецепт шоколадно-вишневого десерта
Нарядный салат, который притянет удачу: новогодняя «Подкова Огненной Лошади» поражает сочетанием вкусов и простотой приготовления
Общество
Нарядный салат, который притянет удачу: новогодняя «Подкова Огненной Лошади» поражает сочетанием вкусов и простотой приготовления
еда
рецепты
печенье
апельсины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ оценили идею вновь сделать День Конституции выходным
Ученые нашли неожиданную пользу кофе
Второй украинский БПЛА не достиг до Москвы
Путин назвал механизм, обеспечивающий баланс интересов в мире
Появилось видео со сдачей солдат ВСУ в плен
Украинский БПЛА не долетел до Москвы
Гороскоп на 12 декабря: кому нельзя нервничать и почему сегодня важен опыт?
Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде
Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в форуме мира
На бизнесмена подали в суд за распространение пластинок группы «Мираж»
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
13 декабря — День памяти Андрея Первозванного: традиции и гадания
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 декабря
В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19
Россиян предупредили о потере денег из-за «школьных медсестер»
Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами
Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа
Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.