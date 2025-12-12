Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 07:03

Готовлю запеканку не из творога, а из йогурта — мой рецепт шоколадно-вишневого десерта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Весь секрет этой запеканки — в трехслойности. Шоколадная основа, сочная вишневая прослойка и воздушный йогуртовый топпинг создают настоящую симфонию текстур в каждой ложке.

Для шоколадной основы: яйца (3 шт.), щепотка соли, подсластитель (15–20 г), обезжиренный кефир (200 мл), рисовая мука (130 г), разрыхлитель (1 ч. л.), какао (30 г). Для начинки: замороженная вишня (200 г), кукурузный крахмал (1 ч. л.). Для заливки: греческий йогурт (350 г), яйцо (1 шт.), подсластитель (20 г).

Готовлю так: сначала делаю шоколадное тесто. В глубокой миске смешиваю яйца, кефир и подсластитель. Добавляю просеянную рисовую муку, какао и разрыхлитель. Замешиваю однородное тесто и выливаю его в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Вишню (не размораживая) обваливаю в кукурузном крахмале и равномерно распределяю поверх шоколадного теста. Отдельно взбиваю греческий йогурт с яйцом и подсластителем до гладкости и аккуратно выливаю эту заливку сверху на вишню. Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут. Готовность проверяю деревянной палочкой. Даю запеканке полностью остыть в форме — это обязательный шаг, так как она станет плотнее и ее будет легко резать.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Нарядный салат, который притянет удачу: новогодняя «Подкова Огненной Лошади» поражает сочетанием вкусов и простотой приготовления
Общество
Нарядный салат, который притянет удачу: новогодняя «Подкова Огненной Лошади» поражает сочетанием вкусов и простотой приготовления
Готовлю не просто суп, а осетинскую лывжу — рецепт наваристого бульона с говядиной и чабером
Общество
Готовлю не просто суп, а осетинскую лывжу — рецепт наваристого бульона с говядиной и чабером
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Общество
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Готовлю «Людовик» — пирог, который заставляет гостей забыть о существовании шарлотки. Делюсь формулой успеха
Общество
Готовлю «Людовик» — пирог, который заставляет гостей забыть о существовании шарлотки. Делюсь формулой успеха
Жареный йогурт: невероятный десерт с крем-брюле, корочкой и нежной текстурой
Общество
Жареный йогурт: невероятный десерт с крем-брюле, корочкой и нежной текстурой
еда
десерты
рецепты
йогурты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти развернут оперштаб после атаки БПЛА на жилой дом в Твери
Премьер исчез при загадочных обстоятельствах во время речи Зеленского
Аналитики увидели предпосылки для снижения ключевой ставки до 16%
Москвичей ожидает сложная и опасная погода
Раскрыты новые детали действий мошенников против Долиной
Россиянам рассказали, как сделать качели на даче своими руками
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Овечкин поставил новый личный рекорд в НХЛ
Силы ПВО сработали в Ростовской области
Юрист ответил, чем грозит получение пенсии за умершего родственника
«Паника понятная»: Пушков озвучил, к чему приведет вывод ряда стран из ЕС
Названа причина, по которой Киев готовит разные варианты мирного плана
Россиянам назвали неочевидную, но серьезную ошибку в фитнес-клубах
Названы страны с самой короткой рабочей неделей
К чему снится потоп в квартире: раскрываем тайны сна и значение для всех
Трамп спрогнозировал, что будет с Ираном при отказе от сделки с США
ПВО уничтожила еще несколько дронов ВСУ под Москвой
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи певца
Последствия удара ВСУ по дому в Твери попали на видео
Вкуснее тарталеток и канапе! Готовим эффектные волованы — затмят икру
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.