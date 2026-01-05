Готовлю конфеты из творога с миндалем — полезный десерт к Рождеству: вкуснота без сахара всего из 4 ингредиентов

Эти конфеты — доказательство того, что десерт может быть и вкусным, и полезным. Всего 171 ккал на 100 граммов, много белка и никакого сахара — мечта тех, кто следит за питанием! Творог — источник кальция, мед — натуральная сладость, а миндаль и кокосовая стружка добавляют приятный хруст и аромат.

250 г обезжиренного творога смешиваю с 2 ст. л. меда до получения однородной пластичной массы. Из творожной массы формирую небольшие шарики. В центр каждого шарика вдавливаю по одному миндальному ореху (15 шт.), аккуратно запечатывая начинку внутри.

Готовые шарики обваливаю в кокосовой стружке до равномерного покрытия. Убираю конфеты в холодильник минимум на 1 час для застывания и стабилизации формы. Подаю охлажденными.

