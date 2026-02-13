Конфеты в мусорку! Этот десерт — вершина вкусов: готовлю из финика и маскарпоне изысканную вкусноту

Эти финики — идеальная альтернатива магазинным конфетам. Натуральная сладость фиников в сочетании с горьким шоколадом создает изысканный вкус без лишнего сахара.

Для десерта мне понадобится: королевские финики, темный шоколад (100 г), маскарпоне (50 г), фисташки (30 г), морская соль крупного помола.

Финики аккуратно разрезаю вдоль и удаляю косточку. Чайной ложкой заполняю каждую финиковую «лодочку» маскарпоне. Слегка закрываю и убираю в морозилку на 25-30 минут — они должны хорошо охладиться. Фисташки мелко рублю. Шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Достаю финики из морозилки. Каждый финик обмакиваю в растопленный шоколад, используя вилку или шпажку. Выкладываю на пергамент и сразу посыпаю щепоткой морской соли и измельченными фисташками. Отправляю в холодильник на 10-15 минут для застывания шоколада. Подаю охлажденными. Храню в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней.

