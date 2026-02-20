Эти конфеты не испортят фигуру: всего 4 ингредиента. Сытно, вкусно и можно в пост. Объедение!

Такой десерт готовится быстрее, чем вы успеете сходить в магазин за шоколадкой. Он выглядит очень аппетитно и нарядно, особенно если использовать разноцветную кокосовую стружку или обмакнуть шарики в растопленный горький шоколад.

Обезжиренный творог (250 г) перетираю через сито или взбиваю блендером до максимально гладкой, пастообразной консистенции. Это важно, чтобы не было крупинок.

Добавляю к творогу 2 ст. л. жидкого меда (если мед засахарился, его можно слегка подогреть на водяной бане). Тщательно перемешиваю до однородности. Масса должна быть пластичной и легко формироваться в шарики.

Миндаль (15 шт.) можно слегка обжарить на сухой сковороде для аромата или использовать сырой. Ядра должны быть очищенными.

На рабочую поверхность насыпаю кокосовую стружку. Мокрыми руками беру около 1 ст. л. творожной массы. Формирую шарик, в центр которого вдавливаю один миндальный орех. Аккуратно залепляю, чтобы орех оказался внутри.

Готовый шарик обваливаю в кокосовой стружке со всех сторон, слегка прижимая, чтобы стружка прилипла. Кладу на тарелку или доску.

Повторяю процесс, пока не закончится творожная масса. Все получившиеся конфеты убираю в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 2-3. Это нужно, чтобы они хорошо застыли и стали плотнее. Хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

