Это чудо со шпротами отличится на новогоднем столе своей подачей: салат «Рыбки в пруду»

Приготовьте невероятно эффектный салат «Рыбки в пруду». Это чудо со шпротами отличится на новогоднем столе своей подачей.

Вам понадобится: 1 банка шпрот в масле, 2 картофелины, 2 моркови, 3 яйца, пучок зеленого лука, листья салата, майонез. Картофель и морковь отварите до готовности и натрите на терке отдельно. Яйца отварите, отделите белки от желтков. Белки натрите на терке. Листья салата выложите на плоское блюдо — это будет «пруд». Сверху равномерно распределите слой тертого картофеля, слегка посолите и смажьте майонезом. Затем выложите шпроты (кроме 5-6 штук для украшения) и посыпьте мелко нарезанным луком. Накройте слоем тертой моркови, смажьте майонезом. Сверху распределите тертые белки и снова смажьте майонезом. В завершение воткните в салат оставшиеся шпроты хвостиками вверх, имитируя плавающих рыбок.

Вкус салата — классическое и любимое сочетание нежной картошки, сладковатой моркови, пикантных шпрот и свежего лука, объединенное сливочным майонезом. Это блюдо гарантированно вызовет восторг у гостей!

