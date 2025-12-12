Ученые нашли неожиданную пользу кофе

Китайские ученые представили неожиданные данные о пользе регулярного употребления кофе, доказав его защитное действие на печень и почки, пишет научный журнал Food & Function (F&F). Лечебно-профилактический эффект напитка не связан с кофеином, как считалось ранее, а обусловлен действием биологически активных метаболитов.

Исследователи проанализировали компоненты кофе, которые, попадая в кровоток, перерабатываются микрофлорой кишечника. Как оказалось, благотворное воздействие на печень и почки обеспечивают продукты превращения таких соединений, как хлорогеновые кислоты и дитерпены, которые обладают ярко выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Многочисленные клинические исследования подтвердили, что у любителей кофе значительно снижен риск развития таких серьезных заболеваний, как цирроз, гепатоцеллюлярная карцинома, неалкогольная жировая болезнь печени, а также хронические заболевания почек. Ученые подчеркивают, что защитный эффект возникает именно под влиянием метаболитов, циркулирующих в кровотоке, а не исходных молекул в напитке.

Сила этого защитного эффекта, в свою очередь, зависит от ряда факторов. К ним относятся способ приготовления кофе, влияющий на концентрацию активных веществ, а также индивидуальная вариабельность метаболизма и состава кишечной микрофлоры человека.

