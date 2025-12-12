Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:52

Ученые нашли неожиданную пользу кофе

В КНР группа исследователей доказала пользу кофе для печени и почек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Китайские ученые представили неожиданные данные о пользе регулярного употребления кофе, доказав его защитное действие на печень и почки, пишет научный журнал Food & Function (F&F). Лечебно-профилактический эффект напитка не связан с кофеином, как считалось ранее, а обусловлен действием биологически активных метаболитов.

Исследователи проанализировали компоненты кофе, которые, попадая в кровоток, перерабатываются микрофлорой кишечника. Как оказалось, благотворное воздействие на печень и почки обеспечивают продукты превращения таких соединений, как хлорогеновые кислоты и дитерпены, которые обладают ярко выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Многочисленные клинические исследования подтвердили, что у любителей кофе значительно снижен риск развития таких серьезных заболеваний, как цирроз, гепатоцеллюлярная карцинома, неалкогольная жировая болезнь печени, а также хронические заболевания почек. Ученые подчеркивают, что защитный эффект возникает именно под влиянием метаболитов, циркулирующих в кровотоке, а не исходных молекул в напитке.

Сила этого защитного эффекта, в свою очередь, зависит от ряда факторов. К ним относятся способ приготовления кофе, влияющий на концентрацию активных веществ, а также индивидуальная вариабельность метаболизма и состава кишечной микрофлоры человека.

Ранее сообщалось, что натуральный зерновой кофе за год подорожал в России на 25–29%. С 1 сентября по 25 ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на напитки из кофе упал на 21%, а цена выросла на 25%.

Китай
кофе
здоровье
напитки
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар БПЛА по жилому дому в Твери 12 декабря: что известно об атаке ВСУ
Сбой зафиксирован в работе крупного российского оператора связи
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.