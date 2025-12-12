Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков Психолог Метелина: мужчины часто отказываются от подарков из принципов экономии

Мужчины часто отказываются от подарков из принципов экономии, заявила LIFE.ru психолог Алиса Метелина. Кроме того, эта привычка связана с культурными особенностями России. Эксперт отметила, что дефицит денежных средств в бюджете семьи также может вынуждать мужчин отказываться от подарков.

Если речь идет о семье, то мужчина скорее скажет: «Давай купим что-то», то есть сделаем подарок не мне, а вклад в семейный бюджет. Здесь накладывается, с одной стороны, история о том, что мужчина — добытчик, и это он должен дарить, а с другой стороны, серьезный недостаток денежных средств, — объяснила Метелина.

Она добавила, что некоторые мужчины просят дарить им исключительно недорогие подарки, подсознательно воспринимая партнершу в момент дарения как проекцию матери. Такое поведение, по мнению эксперта, может быть связано с детскими травмами. Недорогие подарки напоминают таким людям о детстве и дарят чувство безопасности, предположила специалист.

