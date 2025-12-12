Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание

В Румынии начались проверки после регистрации заболевания проказой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Министерстве здравоохранения Румынии сообщили о фиксации случая заболевания проказой, передает ТАСС. Ее обнаружили у девушки, которая накануне вернулась из Азии.

Отмечается, что заболевание подозревают у еще трех пациенток. Все четверо работали массажистками в спа-салоне в Клуж-Напоке. Две девушки обратились в румынскую больницу сразу же после возвращения из Индонезии, сообщили журналисты.

В салоне проводят эпидемиологическое расследование, он закрыт. В заведении продезинфицировали все помещения, также организованы проверки работников, уточнили в агентстве.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли слухи о появлении сверхагрессивного и неуязвимого вируса гриппа. В ведомстве подчеркнули, что циркулирующий в России штамм H3N2 не подвергался критическим мутациям, сохранил чувствительность к противовирусным препаратам и распознается всеми тест-системами. Надзорный орган обратил внимание, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

