12 декабря 2025 в 10:06

Ищете новые идеи для новогоднего стола? Попробуйте наш свекольный мусс!

Ищете новые идеи для новогоднего стола? Попробуйте наш свекольный мусс! Ищете новые идеи для новогоднего стола? Попробуйте наш свекольный мусс! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска поражает контрастом нежного мусса и хрустящей основы. Отварите две средние свеклы до мягкости, очистите и нарежьте кусочками. В блендере измельчите свеклу с 100 граммами мягкого творожного сыра, столовой ложкой крема из хрена и щепоткой соли. Взбивайте до получения идеально гладкого и воздушного мусса. Для чипсов тонко нарежьте лаваш, смажьте оливковым маслом, посыпьте солью и сушеным чесноком. Запеките в духовке до золотистого хруста. Перед подачей ложкой выложите розовый мусс на остывшие чипсы и украсьте зернышком граната. Цвет, текстура и легкая острота создадут фурор.

Ране мы писали про идеальный ужин за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых.

Оксана Головина
О. Головина
