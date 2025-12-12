Ищете новые идеи для новогоднего стола? Попробуйте наш свекольный мусс!

Эта закуска поражает контрастом нежного мусса и хрустящей основы. Отварите две средние свеклы до мягкости, очистите и нарежьте кусочками. В блендере измельчите свеклу с 100 граммами мягкого творожного сыра, столовой ложкой крема из хрена и щепоткой соли. Взбивайте до получения идеально гладкого и воздушного мусса. Для чипсов тонко нарежьте лаваш, смажьте оливковым маслом, посыпьте солью и сушеным чесноком. Запеките в духовке до золотистого хруста. Перед подачей ложкой выложите розовый мусс на остывшие чипсы и украсьте зернышком граната. Цвет, текстура и легкая острота создадут фурор.

