12 декабря 2025 в 11:51

Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период

Диетолог Денисенко: красная икра за счет витаминов укрепит иммунитет зимой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Красная икра за счет содержания целого комплекса витаминов, а также аминокислот и микроэлементов укрепит иммунитет зимой, заявила KP.RU диетолог Людмила Денисенко. Кроме того, этот продукт богат легкоусвояемым белком, который необходим в холодное время года.

Одна из главных ценностей красной икры — легкоусвояемый белок, из которого она состоит на 30%. А еще в ее составе едва ли не полный витаминный комплекс, который так необходим организму, — подчеркнула Денисенко.

Она уточнила, что в этом продукте содержится обилие фолиевой кислоты, незаменимой для беременных. Красная икра за счет лецитина полезна для работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, продукт включает в себя витамины A, C, E, D, группы B, а также йод и селен. При этом им не следует злоупотреблять — в сутки допустимо есть всего четыре столовых ложки икры.

Ранее доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина посоветовала покупать красную икру в стеклянных банках. Дело в том, что этот материал считается самым надежным и безопасным.

продукты
рацион
диетологи
здоровье
